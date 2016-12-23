Владимир Путин: Бывший глава РУСАДА таскал в Россию всякую гадость

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта» о допинге.

- «Советский спорт» - газета, которая за свои 92 года видела разное. Мы ведь не только об очках, медалях, секундах – мы больше за судьбы отечественного спорта переживаем. Иногда кажется, что переживаем даже поболее, чем иные чиновники. Но сейчас особая ситуация. После докладов Макларена ряд чиновников пережили увольнения или были, скажем так, перемещены. Можно ли теперь сказать, что система, связанная с негативными допинг-проявлениями, в России разрушена и спорт очищается? И не могу не задать вопрос про WADA. На Ваш взгляд, в этом мегамонстре будут какие-то реформы? Появится ли новая структура? Или всё закончится, оставшись на сегодняшней точке, включая отсутствие аккредитации у РУСАДА? Вопрос-то этот скорее политический.

- В России никогда не создавалась, и мы сделаем все, чтобы этого никогда не было, государственная система поддержки допинга. Это первое.

У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать, и признавая это, делать все, чтобы избавиться от этой проблемы. Мы должны сотрудничать с МОК, с WADA и другими организациями. И мы будем это делать.

Следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга. Они доведут все это до логического завершения.

Если говорить об информаторах, которые уехали за границу и уже придумывают все подряд, хочу сказать о них следующее. Я не помню фамилию гражданина, который возглавлял у нас РУСАДА (Григорий Родченков), он же до этого где работал? В Канаде. И что он делал? Приезжал в Россию, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом представляю, что перемещаясь через государственную границу Канады и США с запрещенными препаратами, никогда и никем не был замечен.

Многие из вас пересекают границу США и Канады, там жесткий контроль. А он постоянно эту дрянь таскал. Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он сбежал. Его там тоже потом бросят, такие негодяи никому не нужны. Что же он здесь не боролся с допингом? Меня это наводит на определенные мысли.

Это не значит, что у нас нет проблем с допингом. У нас они есть.

Что касается WADA, то я считаю, что не вправе давать оценку деятельности организации. Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной и проверяемой.

Международная спортивная общественность должна знать, кого проверят, когда и какими средствами, что сделано для того, чтобы предотвратить применение допинга. Почему сейчас все делается в закрытом режиме? Непонятно. Это должно быть открыто.

Вы знаете, здесь есть определенная политическая составляющая. Надо очистить спорт от всякой политики, как и культуру. Потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять, - сказал Путин.

Как журналист «Советского спорта» задал вопрос Владимиру Путину (видео)