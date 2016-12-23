Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Путин: Бывший глава РУСАДА таскал в Россию всякую гадость

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта» о допинге. 

- «Советский спорт» - газета, которая за свои 92 года видела разное. Мы ведь не только об очках, медалях, секундах – мы больше за судьбы отечественного спорта переживаем. Иногда кажется, что переживаем даже поболее, чем иные чиновники. Но сейчас особая ситуация. После докладов Макларена ряд чиновников пережили увольнения или были, скажем так, перемещены. Можно ли теперь сказать, что система, связанная с негативными допинг-проявлениями, в России разрушена и спорт очищается? И не могу не задать вопрос про WADA. На Ваш взгляд, в этом мегамонстре будут какие-то реформы? Появится ли новая структура? Или всё закончится, оставшись на сегодняшней точке, включая отсутствие аккредитации у РУСАДА? Вопрос-то этот скорее политический.

 - В России никогда не создавалась, и мы сделаем все, чтобы этого никогда не было, государственная система поддержки допинга. Это первое. 

У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать, и признавая это, делать все, чтобы избавиться от этой проблемы. Мы должны сотрудничать с МОК, с WADA и другими организациями. И мы будем это делать. 

Следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга. Они доведут все это до логического завершения. 

Если говорить об информаторах, которые уехали за границу и уже придумывают все подряд, хочу сказать о них следующее. Я не помню фамилию гражданина, который возглавлял у нас РУСАДА (Григорий Родченков), он же до этого где работал? В Канаде. И что он делал? Приезжал в Россию, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом представляю, что перемещаясь через государственную границу Канады и США с запрещенными препаратами, никогда и никем не был замечен. 

Многие из вас пересекают границу США и Канады, там жесткий контроль. А он постоянно эту дрянь таскал. Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он сбежал. Его там тоже потом бросят, такие негодяи никому не нужны. Что же он здесь не боролся с допингом? Меня это наводит на определенные мысли. 

Это не значит, что у нас нет проблем с допингом. У нас они есть.

Что касается WADA, то я считаю, что не вправе давать оценку деятельности организации. Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной и проверяемой. 

Международная спортивная общественность должна знать, кого проверят, когда и какими средствами, что сделано для того, чтобы предотвратить применение допинга. Почему сейчас все делается в закрытом режиме? Непонятно. Это должно быть открыто.

Вы знаете, здесь есть определенная политическая составляющая. Надо очистить спорт от всякой политики, как и культуру. Потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять, - сказал Путин. 

Как журналист «Советского спорта» задал вопрос Владимиру Путину (видео) 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Путин: Карякин достойно представлял Россию в матче за шахматную коронуПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции высказал свое мнение по поводу развития шахмат в России.Как журналист «Советского спорта» задал вопрос Владимиру Путину (видео)Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта». Предлагаем вам видеозапись ответа президента.Владимир Путин: В России никогда не создавалась государственная система поддержки допингаПрезидент России владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос «Советского спорта» по поводу допинга в стране.Владимир Путин: Надо очистить спорт от политикиПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос «Советского спорта» по поводу работы Всемирного антидопингового агентства (WADA).Путин рассказал о своем отношении к дзюдоПрезидент России Владимир Путин высказался о дзюдо, отметив, что данный вид спорт является важной частью японской культуры.Владимир Путин: Допинговый скандал позволит России создать самую передовую систему борьбы с допингомПрезидент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, затронул тему допингового скандала в российском спорте.Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с авиакатастрофойПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии коллеге Мишелу Темеру. Напомним, в авиакатастрофе бразильского пассажирского самолета в Колумбии погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил ему мяч «Красаву», созданный для Кубка конфедераций 2017 года, сообщают «Риа Новости».Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Путин сегодня встретится с ИнфантиноПрезидент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин встретится с главой ФИФА Джанни ИнфантиноПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.Дмитрий Песков: Путин следит за ходом матча за мировую шахматную коронуПрезидент России Владимир Путин следит за ходом матча за звание чемпиона мира и болеет за россиянина Сергея Карякина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба22 футболиста «Мордовии» хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с задолженностями по зарплате.«Наших ребят тащат везде». Владимир Путин – об отъезде игроков на Запад«Наших ребят тащат везде». Владимир Путин – об отъезде игроков на ЗападПохоже, в российском хоккее грядет глобальная реформа. Об отъезде молодых талантливых игроков за рубеж, высказался Президент России.Владимир Путин: Стадионы к ЧМ-2018 будут построены в срок и качественноПрезидент РФ Владимир Путин уверен в том, что все футбольные арены чемпионата мира-2018 будут сданы в эксплуатацию вовремя.Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехатьПрезидент РФ Владимир Путин высказал свое мнение по поводу отъезда российских футболистов и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на законодательном уровне.Владимир Путин: Красивую игру сборной России по футболу мы давно не видели, а хоккеисты радуютПрезидент России Владимир Путин оценил качество игры национальных сборных страны по футболу и хоккею в последние годы.Путин поручил утвердить программу развития гандбола до 2024 годаПрезидент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава государства постановил разработать и утвердить программу развития гандбола до 2024 года.Владимир Путин рассказал, сколько человек в России занимается спортомПрезидент РФ Владимир Путин на межрегиональном форуме Общественного народного фронта рассказал, сколько человек в России занимается спортом.Владимир Путин пообещал 500 миллионов на строительство площадок для воркаута в КрымуПрезидент России Владимир Путин принял решение выделить дополнительно 500 миллионов рублей на строительство спортивных площадок для воркаута в Крыму.

Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости