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Кравцов улетел на переговоры с IBU по поводу компенсации за перенос этапа Кубка мира из Тюмени

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов улетел на переговоры с Международным союзом биатлонистов (IBU) по поводу компенсации за перенос этапа Кубка мира из Тюмени.

- Сегодня, насколько я знаю, Кравцов улетел туда, пообщается с IBU по поводу компенсации за отмену этапа, - сказал Мутко. 

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. 

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