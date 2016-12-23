Денис Глушаков: Мы серьезно готовимся к Кубку конфедераций
Полузащитник сборной России Денис Глушаков принял участие в представлении поезда метро, раскрашенному в цветка Кубка конфедераций.
- Приятно смотреть, как страна готовится к турниру. Сегодня мы запускаем поезд. От команды и от себя могу сказать, что серьезно готовимся к турниру. Это будет проверка сил. Сыграем с чемпионами мира, может, с чемпионами мира. Чем дальше удастся пройти - тем лучше, - передает слова Глушакова корреспондент «Советского спорта»
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