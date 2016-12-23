Президент Федерации биатлона Норвегии: Было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Обсудим это на следующем конгрессе
Президент Федерации биатлона Норвегии Эрленд
Слоквик считает необходимым перенести чемпионат мира-2021 из России. Напомним,
что турнир планировалось провести в Тюмени.
«Мы думаем, что было бы
неправильно проводить чемпионат мира в России. Но этот вопрос мы обсудим на
следующем конгрессе IBU. Мы не спешим. Чемпионат
мира-2021 станет предметом обсуждения на следующих заседаниях», - цитирует
Сколвика framtidinord.no.
Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.
Ранее
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под
руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте,
которые подозреваются в употреблении допинга.
Двое
спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от
соревнований.