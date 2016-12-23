Президент Федерации биатлона Норвегии: Было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Обсудим это на следующем конгрессе

Президент Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик считает необходимым перенести чемпионат мира-2021 из России. Напомним, что турнир планировалось провести в Тюмени.

«Мы думаем, что было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Но этот вопрос мы обсудим на следующем конгрессе IBU. Мы не спешим. Чемпионат мира-2021 станет предметом обсуждения на следующих заседаниях», - цитирует Сколвика framtidinord.no.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.