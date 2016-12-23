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ЦСКА хочет арендовать у «Эвертона» Ниасса

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

ЦСКА рассматривает возможность аренды у английского «Эвертона» сенегальского нападающего Умара Ниасса, сообщает ТАСС.

«ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа», - рассказал источник.

Пресс-служба «Эвертона» отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к Ниассу.

Футболист перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из московского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел за английский клуб пять матчей, в текущем сезоне не сыграл ни в одном. 

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