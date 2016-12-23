«Челси» объявил о переходе Оскара в «Шанхай СИПГ»

Бразильский полузащитник Оскар перейдет из «Челси» в «Шанхай СИПГ». Информацию об этом подтвердил и как китайский, так и английский клубы.

Сообщается, что договоренность о переходе была достигнута. Он состоится в январе 2017 года, когда откроется зимнее трансферное окно. Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, «Шанхай СИПГ» заплатит за игрока около 60миллионов фунтов.

Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а главным тренером является Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходит в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его активе одна голевая передача.