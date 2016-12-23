«Челси» объявил о переходе Оскара в «Шанхай СИПГ»
Бразильский полузащитник Оскар перейдет из «Челси»
в «Шанхай СИПГ». Информацию об этом подтвердил и как китайский, так и
английский клубы.
Сообщается, что договоренность о переходе была
достигнута. Он состоится в январе 2017 года, когда откроется зимнее трансферное
окно. Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, «Шанхай СИПГ»
заплатит за игрока около 60миллионов фунтов.
Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а главным тренером
является Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что 25-летний Оскар в последнее
время не проходит в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с
середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его
активе одна голевая передача.
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