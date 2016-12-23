Ягр признан первой звездой дня в НХЛ

Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр назван первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Бостоном» (1:3) 44-летний форвард отметился результативной передачей. 44-летний нападающий набрал свое 1888-е очко за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, легендарный чех оставил позади Марка Мессье в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги и вышел на «чистое» второе место.

Абсолютный рекорд результативности в регулярных чемпионатах по-прежнему принадлежит Уэйну Гретцки (2857 очков).

Второй звездой дня стал нападающий «Коламбуса» Скотт Хартнелл, забросившей три шайбы в матче с «Питтсбургом» (7:1).

Третья звезда - вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен, оформивший шатаут в матче с «Колорадо» (6:0).

