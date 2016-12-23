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Форвард «Дженоа» Пеллегри в 15 лет сыграл в матче серии А и установил новый рекорд Италии

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри стал самым молодым футболистом в истории итальянской серии А. Он сыграл в высшем дивизионе в 15 лет.

Как сообщает Lenta.ru, форвард вышел на замену на 88-й минуте выездной встречи 18-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:1) в возрасте 15 лет 9 месяцев и 5 дней.

Предыдущее достижение принадлежало игроку «Ромы» Амедео Амадеи, который 2 мая 1937 года появился на поле в матче серии А, будучи на один день старше Пеллегри.

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