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Раде Дугалич: «Тосно» готово к повышению в классе

Источник:  OnedivisionКомментарии

Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился мнением о перспективе выхода клуба в Премьер-лигу.

- Как считаешь, кто из клубов готов составить конкуренцию «Тосно» в борьбе за Премьер-лигу?
- Я не слежу за другими командами и не готов ответить на этот вопрос. Чемпионат возобновится весной и вся борьба еще впереди.

- «Тосно» готово к повышению в классе?
- Однозначно готово.

- Как тебе живется в России? Что больше всего удивило?
- Отлично живется. Народ почти такой же, как и у нас в Сербии. Мы славяне и этим все сказано, - приводит слова Дугалича портал Onedivision.

Напомним, Дугалич выступает за «Тосно» с лета 2016 года. В сезоне-2016/17 серб провел 23 матча и забил три гола.

После осенней части ФНЛ «Тосно» занимает второе место, имея в активе 49 очков. От лидера турнира - московского «Динамо» - тосненцы отстают на пять очков. На третьем месте с 41 очком расположился «СКА-Хабаровск», на четыре очка меньше у «Енисея» и «Факела».

Первый матч в 2017 году подопечные Дмитрия Парфенова проведут 1-2 марта в рамках 1/4 финала Кубка России в Москве против «Локомотива». Весеннюю часть ФНЛ тосненцы откроют 8 марта встречей против «Шинника».

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