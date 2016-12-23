Началась процедура возврата денег за билеты на этап Кубка мира в Тюмени

Тем, кто купил билеты на этап Кубка мира по биатлону, которой должен был пройти в Тюмени, начали возвращать деньги. Об этом сообщает сайт Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

«22 декабря 2016 года право проведения 8 этапа Кубка мира по биатлону 2017, ранее переданное г. Тюмени, возвращено IBU. В этой связи начинается процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты на указанное соревнование», - говорится в сообщении.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.