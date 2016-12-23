Началась процедура возврата денег за билеты на этап Кубка мира в Тюмени
Тем, кто купил билеты на этап Кубка мира по
биатлону, которой должен был пройти в Тюмени, начали возвращать деньги. Об этом
сообщает сайт Центра спортивной подготовки
и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.
«22 декабря 2016 года право проведения 8 этапа Кубка мира по
биатлону 2017, ранее переданное г. Тюмени, возвращено IBU. В этой связи начинается процедура возврата денежных
средств за приобретенные билеты на указанное соревнование», - говорится в
сообщении.
Напомним,
что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения
юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также
восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут
соревнования, будет сообщено дополнительно.
Ранее
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под
руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте,
которые подозреваются в употреблении допинга.
Двое
спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от
соревнований.