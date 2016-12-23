Юрий Белоус: Не думаю, что отставка Слуцкого произошла из-за желания ЦСКА сэкономить

Экс-генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал новость о том, что новый тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет зарабатывать в клубе в пять раз меньше, чем Леонид Слуцкий.

- Надо иметь ввиду, что в России Гончаренко ещe не работал в топ-клубе. Надеюсь, что у него получится. Это очень хороший тренер, а что касается зарплаты - это регулируется конкретно между ним и работодателем. Если его все устраивает, то я вообще не вижу смысла эту историю обсуждать, - рассказал Белоус «Собеседнику». - Мы не знаем многих вещей: какие бонусы существуют, задачи и так далее... Не думаю, что отставка Леонида Слуцкого произошла из-за желания клуба сэкономить.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 ока. Гончаренко возглавил клуб после отставки Леонида Слуцкого. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.

Напомним, в сезоне 2015/2016 Гончаренко был ассистентом главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Ранее Гончаренко также тренировал БАТЭ (2007-2013), «Кубань» (2013-2014) и «Урал» (2015).