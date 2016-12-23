Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 – «Советскому спорту»: У ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира. Он пройдет в России

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил «Советскому спорту», что турнир в 2018 году в любом случае пройдет в России.

- Перенесен из России ЧМ по санному спорту, этап Кубка мира по биатлону. Можно ли сказать, что из-за этого вы в напряжении по поводу ЧМ по футболу? - вопрос от корреспондента «Советского спорта».

- Точно нет. Никакого напряжения и беспокойства нет. Эти вопросы даже не обсуждаем с ФИФА. Нет предпосылок, и заверения давно даны. И возобновлять их нет смысла при каждом повороте спортивной жизни.

-Да, геополитическая ситуация непростая. Но проблема, о которой вы говорите, не сильно связана с футболом. У ФИФА в принципе нет понятия отмены чемпионата мира. Он все равно пройдет именно в России.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.