Антонио Конте: Мы знаем, что матч с «Борнмутом» не будет легким

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Борнмута». Напомним, что командам предстоит сыграть в 18-м туре чемпионата Англии.

«Мы знаем, что Н'Голо (Канте) и Диего (Коста) не сыграют в этом матче и, конечно, совершенно очевидно, что это два очень важных для нас игрока. Но мы хорошо поработали на этой неделе, чтобы найти способы играть в качественный футбол, продолжать побеждать и набирать очки.

Мы знаем, что матч с «Борнмутом» не будет простым, потому что у них очень хорошая команда. Эдди Хау действительно хороший тренер, я изучал их игру и увидел хорошую команду с отличной организацией игры и физически сильную. Они всегда стараются играть от обороны и оказывать серьезное давление. Но мы очень хорошо поработали над тем, как этому противостоять», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» - «Борнмут» состоится 26 декабря. Начало в 18:00 по Москве.