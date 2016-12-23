Антонио Конте: Мы знаем, что матч с «Борнмутом» не будет легким
Главный тренер «Челси» Антонио
Конте поделился ожиданиями от матча против «Борнмута». Напомним, что командам
предстоит сыграть в 18-м туре чемпионата Англии.
«Мы знаем, что Н'Голо (Канте) и
Диего (Коста) не сыграют в этом матче и, конечно, совершенно очевидно, что это
два очень важных для нас игрока. Но мы хорошо поработали на этой неделе, чтобы
найти способы играть в качественный футбол, продолжать побеждать и набирать
очки.
Мы знаем, что матч с «Борнмутом» не будет простым, потому что у
них очень хорошая команда. Эдди Хау действительно хороший тренер, я изучал их
игру и увидел хорошую команду с отличной организацией игры и физически сильную.
Они всегда стараются играть от обороны и оказывать серьезное давление. Но мы
очень хорошо поработали над тем, как этому противостоять», - цитирует Конте официальный
сайт «Челси».
Матч «Челси» - «Борнмут»
состоится 26 декабря. Начало в 18:00 по Москве.