«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Эстудиантеса» Аскасибара
«Спартак» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибару, сообщает footballscouting.it.
Кроме красно-белых в трансфере футболиста заинтересованы «Болонья» и «Бенфика». Ранее питерский «Зенит» изъявлял желание приобрести перспективного футболиста.
В текущем сезоне в чемпионате Аргентины полузащитник принял участие в 13 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. За сборную Аргентины (до 23 лет) Аскасибар провел три матча.
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