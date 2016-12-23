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Гендиректор оргкомиета ЧМ-2018: Мы погрузились в панику по поводу поля на стадионе в Петербурге, но ведь он еще не построен

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию со стадионом в Петербурге, который должен принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ.

- У нас нет вызывающих панику объектов. Что касается стадиона в Петербурге, располагаем планом, который предоставила администрация города. Поле закатят в конце января. Мы немного поторопились с выводами.
Стадион строится и мы не можем проверить готовность во время строительства, - сказал Алексей Сорокин.

- Мы погрузились в панику по поводу поля, а на самом деле стадион в стадии строительства. Как говорят в кинематографе, половину работы не показывают. Стадион еще не сдан, - добавил он.

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