Гендиректор оргкомиета ЧМ-2018: Мы погрузились в панику по поводу поля на стадионе в Петербурге, но ведь он еще не построен

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию со стадионом в Петербурге, который должен принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ.

- У нас нет вызывающих панику объектов. Что касается стадиона в Петербурге, располагаем планом, который предоставила администрация города. Поле закатят в конце января. Мы немного поторопились с выводами.

Стадион строится и мы не можем проверить готовность во время строительства, - сказал Алексей Сорокин.

- Мы погрузились в панику по поводу поля, а на самом деле стадион в стадии строительства. Как говорят в кинематографе, половину работы не показывают. Стадион еще не сдан, - добавил он.