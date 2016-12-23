Агент Эменике приедет в Москву для переговоров со «Спартаком»

Эрден Коньяр, агент нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике 25 декабря прилетит в Москву для переговоров с московским «Спартаком», сообщает «Спортфакт».

Ранее сообщалось, что российский клуб может арендовать нигерийского футболиста до конца сезона. «Фенербахче» готов отпустить Эменике в Москву бесплатно, но хочет, чтобы «Спартак» взял на себя все расходы по контракту африканского легионера.

По информации источника, окончательное решение будет принято в январе.

В нынешнем сезоне на счету Эменике три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года. Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы, провел 51 матч за красно-белых и забил 24 мяча.