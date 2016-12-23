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Евгения Медведева: Показала хороший результат, но основная борьба будет завтра

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что довольна прокатом короткой программы на чемпионате России в Челябинске, но говорить о том, что борьба закончена, рано.

Медведева за чистый прокат получила 80,08 балла и захватила уверенное лидерство после выступления первой группы участниц. Эта сумма превышает значение мирового рекорда, но в качестве нового достижения засчитана не будет, так как показана на внутреннем старте.

«Я на сегодняшний день прокатом довольна, показала хороший результат, но основная борьба будет завтра», - сказала Медведева журналистам.

Чемпионка мира отметила, что раннее окончание соревнований в пятницу позволит ей восстановиться к произвольной программе. «Рада, что заканчиваем сегодня достаточно рано, потому что обычно на международных стартах это происходит в 10-11 вечера», - сказала она.

По словам Медведевой, для нее не стали сюрпризом высокие баллы. «Я помню оценки, которые получила год назад в Екатеринбурге, примерно понимала, какие они будут сейчас, - заметила Евгения, добавив, что у нее есть резерв для улучшения. - У меня не самый сильный прыжковый набор. Можно делать каскад лутц-тулуп и флип во второй половине программы. Но пока не рискуем».

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