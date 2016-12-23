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Игорь Шестеркин: С «Ладой» будет достаточно тяжело - хорошая команда, маленькая площадка

Источник:  ХК СКАКомментарии

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Насколько сложно играть с «Ладой» в гостях?
- Будет достаточно тяжело. Хорошая команда, маленькая площадка: будет много столкновений, бросков. «Лада», думаю, хорошую игру покажет.

- Лично для вас маленькая площадка – это плюс?
- С какой стороны посмотреть. Мне кажется, на маленьких площадках попроще играть, потому что всегда нужно быть в движении, всегда можно ждать броска. На больших площадках иногда чувствуется, что броска не будет, а тут с любой позиции может быть опасно.

- Впереди три гостевых встречи. Как настрой?
- Настрой только на победу. Будем стараться взять на выезде девять очков и вернуться домой на последний матч в году с хорошим настроением, - приводит слова Шестеркина официальный сайт СКА.

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Напомним, матч между «Ладой» и СКА пройдет 23 декабря в Тольятти и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 39 матчей СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 98 очков. Тольяттинцы с 48 очками расположились на 12-й строчке на Востоке.

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