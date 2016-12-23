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«Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» против «Ротора» в апреле

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Клуб второго дивизиона «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» против «Ротора» в апреле 2017 года. Напомним, что команда выступает в зоне «Юг» ПФЛ.

Как сообщает ТАСС, планируется, что игра состоится 23 апреля. Также «Сочи» сыграет на этом стадионе 7 мая с ростовским СКА. Первый матч на реконструированном «Фиште» пройдет 28 марта – это товарищеский матч сборных России и Бельгии.

Напомним, что «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.



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