Клуб второго дивизиона «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» против «Ротора» в апреле 2017 года. Напомним, что команда выступает в зоне «Юг» ПФЛ.

Как сообщает ТАСС, планируется, что игра состоится 23 апреля. Также «Сочи» сыграет на этом стадионе 7 мая с ростовским СКА. Первый матч на реконструированном «Фиште» пройдет 28 марта – это товарищеский матч сборных России и Бельгии.

Напомним, что «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.