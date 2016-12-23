Исинбаева потратила компенсацию за пропуск ОИ-2016 на строительство площадки для детей-инвалидов

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Шляхтин остался у руля федерации, Исинбаева взяла самоотвод Как прошли выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спорта Канадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

Дмитрий Шляхтин переизбран на пост президента ВФЛА Дмитрий Шляхтин сохранил за собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Бутов снялся с выборов президента ВФЛА Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента организации.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Елена Исинбаева: Уверена, в ближайшем будущем мы решим все проблемы Елена Исинбаева, отказавшись от выборов на пост главы ВФЛА, рассказала, чем будет заниматься на посту председателя наблюдательного совета РУСАДА.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Елена Исинбаева: Сняла свою кандидатуру, чтобы не было конфликта интересов Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА в пользу Шляхтина Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина.

Исинбаева снимет свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА Как сообщает агентство «Р-Спорт», двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В ВФЛА не знают об отказе Исинбаевой от выборов на пост президента организации Во Всероссийской федерации легкой атлетики не подтвердили информацию, что Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.

WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.

Елена Исинбаева: Мы создадим лучшую антидопинговое систему в мире Российская легкоатлетка Елена Исиснбаева прокомментировала свое назначение председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Исинбаева, Великая, Поздняков и Гуляев войдут в состав исполкома ОКР Олимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России, сообщает «Р-Спорт».

Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА 7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

Евгений Трофимов: Исинбаевой никогда не было нужно ТИ Тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов поделился мнением о применении терапевтических исключений в мировом спорте.

Михаил Бутов: За российских легкоатлетов я извинялся дважды Генеральный секретарь ВФЛА и кандидат на пост президента этой организации – о том, как возродить легкую атлетику и очистить ее от допинга.

Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошо Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.

Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin Challenge Участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.