Исинбаева потратила компенсацию за пропуск ОИ-2016 на строительство площадки для детей-инвалидов
Двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила средства, полученные в качестве компенсации за пропуск Олимпийских игр-2016, на строительство детской площадки.
Российская спортсменка открыла спортивную площадку в городе Волжском в центре для детей-инвалидов «Надежда».
Елена Исинбаева открыла спортивную площадку в г. Волжском в центре для детей-инвалидов «Надежда».Площадка построена на компенсацию за Рио—16 pic.twitter.com/nGNx6WYghF— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 23 декабря 2016 г.
Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.
В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.