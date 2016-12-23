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Исинбаева потратила компенсацию за пропуск ОИ-2016 на строительство площадки для детей-инвалидов

Источник:  Twitter.comКомментарии

Двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила средства, полученные в качестве компенсации за пропуск Олимпийских игр-2016, на строительство детской площадки.

Российская спортсменка открыла спортивную площадку в городе Волжском в центре для детей-инвалидов «Надежда». 

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.

В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. 

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