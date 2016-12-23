The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6

Капитан греческой команды Ad Finem Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос в интервью порталу dota2.ru рассказал о атмосфере внутри команды, физических тренировках, любимых фильмах, новом патче 7.00, а также сравнил свою команду с Natus Vincere.

Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос: Потребуется немало времени, чтобы пофиксить все недостатки этого патча

Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос: Потребуется немало времени, чтобы пофиксить все недостатки этого патча Капитан греческой команды Ad Finem Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос в интервью порталу dota2.ru рассказал о атмосфере внутри команды, физических тренировках, любимых фильмах, новом патче 7.00, а также сравнил свою команду с Natus Vincere.

Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends Организация Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends на весенний сезон LoL Continental League.

Спортивный комментатор Павел Занозин в интервью cyber.sports.ru рассказал о поездке на The Boston Major 2016.

Павел Занозин: The Boston Major выглядел как концерт рок-звезды Спортивный комментатор Павел Занозин в интервью cyber.sports.ru рассказал о поездке на The Boston Major 2016.