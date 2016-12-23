The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6
Шведская команда The Alliance стала победителем шестого турнира WellPlay Invitational по Dota 2.
В финале шведы обыграли СНГ-коллектив Team Empire со счетом 3:1.
За победу на чемпионате The Alliance получит 3 500 долларов, а команда из СНГ заработала 1 500 долларов.
WellPlay Invitational #6 проходил с 17 по 22 декабря. В турнире принимали участие 8 коллективов. Призовой фонд чемпионата составил 5 000 долларов.
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