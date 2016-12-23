МОК начал расследование в отношении 28 россиян, участвовавших в Олимпиаде в Сочи

Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Как сообщает официальный сайт МОК, в отношении этих спортсменов есть подозрения в манипуляции с допинг-пробами. Их пробы будут отправлены на дополнительный анализ в антидопинговую лабораторию в Лозанне. Они будут проверены не только на запрещенные препараты, но и на возможные манипуляции.

В сообщении МОК не указаны имена спортсменов и виды спорта, которые они представляют. Кроме того, будут перепроверены все пробы россиян с Олимпиады-2010 в Ванкувере.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

Также Россия была лишена этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.