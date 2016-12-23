МОК начал расследование в отношении 28 россиян, участвовавших в Олимпиаде в Сочи
Международный Олимпийский комитет (МОК)
открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об
участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
Как сообщает официальный сайт МОК, в
отношении этих спортсменов есть подозрения в манипуляции с допинг-пробами. Их
пробы будут отправлены на дополнительный анализ в антидопинговую лабораторию в
Лозанне. Они будут проверены не только на запрещенные препараты, но и на
возможные манипуляции.
В сообщении МОК не указаны имена
спортсменов и виды спорта, которые они представляют. Кроме того, будут перепроверены все пробы россиян с Олимпиады-2010 в Ванкувере.
Ранее
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под
руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте,
которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато
расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были
обнародованы, были отстранены от соревнований.
Также Россия была лишена этапа Кубка мира по биатлону в
Тюмени.