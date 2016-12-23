Представитель Витселя: Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле поделился мнением о будущем бельгийского футболиста.

- Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», - приводит слова Гобле «Р-Спорт».

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.