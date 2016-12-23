Эдуардо да Силва покинул «Шахтер»
Нападающий Эдуардо да Силва покинул
донецкий «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В общей сложности
хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды
становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка
страны.
Отметим, что контракт экс-форварда сборной Хорватии и «Арсенала»
истекает в конце 2017 года. В текущем сезоне 33-летний Эдуардо да Силва провел десять матчей за
«Шахтер» и забил два мяча при трех голевых передачах.
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