Эдуардо да Силва покинул «Шахтер»

Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

Отметим, что контракт экс-форварда сборной Хорватии и «Арсенала» истекает в конце 2017 года. В текущем сезоне 33-летний Эдуардо да Силва провел десять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при трех голевых передачах.