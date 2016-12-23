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Эдуардо да Силва покинул «Шахтер»

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.  

Отметим, что контракт экс-форварда сборной Хорватии и «Арсенала» истекает в конце 2017 года. В текущем сезоне 33-летний Эдуардо да Силва провел десять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при трех голевых передачах.

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