Уэлбек впервые с мая приступил к тренировкам
Нападающий лондонского «Арсенала»
Дэнни Уэлбек близок к восстановлению после травмы. Он впервые после долгого
времени приступил к тренировкам.
«Хорошие новости состоят в том,
что Дэнни Уэлбек впервые за долгое время присоединился к нам на тренировках», -
сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Его слова приводит ВВС.
Отметим, что в мае нынешнего года
Уэлбек получил травму колена. С тех пор он не выходил на поле.
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