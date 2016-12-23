Уэлбек впервые с мая приступил к тренировкам

Нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек близок к восстановлению после травмы. Он впервые после долгого времени приступил к тренировкам.

«Хорошие новости состоят в том, что Дэнни Уэлбек впервые за долгое время присоединился к нам на тренировках», - сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Его слова приводит ВВС.

Отметим, что в мае нынешнего года Уэлбек получил травму колена. С тех пор он не выходил на поле.