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Уэлбек впервые с мая приступил к тренировкам

Источник:  BBCКомментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек близок к восстановлению после травмы. Он впервые после долгого времени приступил к тренировкам.

«Хорошие новости состоят в том, что Дэнни Уэлбек впервые за долгое время присоединился к нам на тренировках», - сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Его слова приводит ВВС.

Отметим, что в мае нынешнего года Уэлбек получил травму колена. С тех пор он не выходил на поле.

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