Дмитрий Свищев: Посоветовал бы МОК перепроверить всех участников ОИ-2014, а не только россиян

Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо проверить допинг-пробы всех спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а не только россиян.

- Мы должны принять такое решение МОК, всячески содействовать и ни в коем случае не оспаривать. Я надеюсь, что пробы наших олимпийцев в Сочи будут чистыми. Я бы посоветовал МОК пойти дальше и перепроверить всех спортсменов, это не так проблемно. Раз перепроверяют россиян, то надо перепроверить всех, раз есть претензии к организаторам. Тогда было бы по справедливости, - сказал Свищев.

Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

В отношении этих спортсменов есть подозрения в манипуляции с допинг-пробами. Их пробы будут отправлены на дополнительный анализ в антидопинговую лабораторию в Лозанне. Они будут проверены не только на запрещенные препараты, но и на возможные манипуляции.