Анна Погорилая: Мыслей сниматься не было — зачем я тогда приехала?

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая, выступающая на чемпионате России с травмой колена, заявила, что не собиралась сниматься с турнира.

Погорилая в короткой программе справилась с основными элементами и получила за прокат 73,45 балла. Фигуристка получила травму колена уже в Челябинске, неудачно упав на тренировке в четверг.

«Вчера упала с шага, с чок-тау, сегодня просто вышла на лед, оттолкнулась и упала, - рассказала Погорилая журналистам. - Мыслей сниматься не было — зачем я тогда приехала?»

Фигуристка добавила, что поддержка зала помогла ей справиться с короткой программой. «Я не думала о том, что произошло на тренировке, это уже позади. Поддержка зала была такая, что обо всем забыла. Как вышла на разминку, почувствовала прилив сил», - призналась Погорилая.

«Ничего не боялась- надо было просто выходить и делать программу, - добавила она. - Не удалось все исполнить без помарок, но на то это и соревнования, на то я и человек».