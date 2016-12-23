МОК принял решение о повторной проверке проб всех российских участников Олимпиады-2010 в Ванкувере

Допинг-пробы всех российских участников Олимпиады-2010 в Ванкувере будут проверены повторно. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее уже было принято решение о перепроверке проб россиян на летних Олимпиадах 2012 и 2008 годов. Также МОК открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.

Также Россия была лишена этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.



