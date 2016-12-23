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Гризманн и Алексис Санчес могут стать одноклубниками

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен серьезно укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно. 

Как сообщает издание Manchester Evening News, клуб по инициативе испанского специалиста намерен приобрести в 2017 году полузащитника лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что француз также интересен «Манчестер Юнайтед», который готов выложить за него порядка 80-ти млн фунтов. Что касается Санчеса, то он продолжает вести переговоры с «Арсеналом» по новому контракту. Английские СМИ утверждают, что чилиец хочет существенного повышения зарплаты. За ситуацией пристально следят мюнхенская «Бавария», а также туринский «Ювентус».

Портал Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 млн евро, а Санчеса – в 55.

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