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Владимир Путин: Надо очистить спорт от политики

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос «Советского спорта» по поводу работы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

- Что касается WADA, то я считаю, что не вправе давать оценку деятельности организации. Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной и проверяемой. 

Международная спортивная общественность должна знать, кого проверят, когда и какими средствами, что сделано для того, чтобы предотвратить применение допинга. Почему сейчас все делается в закрытом режиме? Непонятно. Это должно быть открыто.

Вы знаете, здесь есть определенная политическая составляющая. Надо очистить спорт от всякой политики, как и культуру. Потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять, - сказал Путин. 

Полная версию ответа президента России Владимира Путина ЗДЕСЬ

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