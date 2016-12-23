Владимир Путин: Надо очистить спорт от политики

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос «Советского спорта» по поводу работы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

- Что касается WADA, то я считаю, что не вправе давать оценку деятельности организации. Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной и проверяемой.

Международная спортивная общественность должна знать, кого проверят, когда и какими средствами, что сделано для того, чтобы предотвратить применение допинга. Почему сейчас все делается в закрытом режиме? Непонятно. Это должно быть открыто.

Вы знаете, здесь есть определенная политическая составляющая. Надо очистить спорт от всякой политики, как и культуру. Потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять, - сказал Путин.

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