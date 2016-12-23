Шесть российских лыжников отстранены от соревнований из-за допинга
Шесть лыжников из России временно отстранены от
соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных
препаратов. Такое решение приняла Международная
федерация лыжного спорта (FIS).
Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014
в Сочи (Россия). Их имена не указаны. Окончательное решение будет принято после
расследования. Против них открыты дисциплинарные дела.
Ранее
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под
руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте,
которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато
расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были
обнародованы, были отстранены от соревнований. Также Россия была лишена
этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.
Кроме того, стало известно, что МОК открыл расследование против 28 российских спортсменов, выступавших на
Олимпиаде-2014 в Сочи.