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Шесть российских лыжников отстранены от соревнований из-за допинга

Источник:  FISКомментарии

Шесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение приняла  Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи (Россия). Их имена не указаны. Окончательное решение будет принято после расследования. Против них открыты дисциплинарные дела.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато расследование. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Также Россия была лишена этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Кроме того, стало известно, что МОК открыл расследование против 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи.


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