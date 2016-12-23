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Денис Глушаков – болельщикам сборной России: Ждем вас на Кубке конфедераций, нам нужна ваша поддержка!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам национальной сборной в преддверии Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.

«Вместе с неподражаемой Яной Чуриковой запустили новый красивый поезд в метро. Следующая станция – Кубок конфедераций 2017! Очень ждем вас на трибунах. Сборной нужна ваша поддержка», – написал полузащитник столичного клуба в своем Instagram, выложив следующее фото:

Представлен поезд метро, посвященный Кубку конфедераций

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