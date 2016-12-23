Денис Глушаков – болельщикам сборной России: Ждем вас на Кубке конфедераций, нам нужна ваша поддержка!

Виталий Мутко: С апреля Фернандес сможет играть за сборную России. Но попробуем его задействовать уже в марте

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России.