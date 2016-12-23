Денис Глушаков – болельщикам сборной России: Ждем вас на Кубке конфедераций, нам нужна ваша поддержка!
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам национальной сборной в преддверии Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.
«Вместе с неподражаемой Яной Чуриковой запустили новый красивый поезд в метро. Следующая станция – Кубок конфедераций 2017! Очень ждем вас на трибунах. Сборной нужна ваша поддержка», – написал полузащитник столичного клуба в своем Instagram, выложив следующее фото:
Вместе с неподражаемой @yana_chu запустили новый красивый поезд в метро. Следующая станция — Кубок Конфедераций 2017! Очень ждем вас на трибунах. Сборной нужна ваша поддержка! fifa.com/bilet #КК2017#fifa #uefa #football #repost #russia #moscow #глушаков#чурикова #футбол #метро #поезд #кубокконфедераций #сборнаяроссии #фото #спорт#москва#казань#сочи#рфс#@isaeva_sovsport