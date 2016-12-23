Владимир Путин: В России никогда не создавалась государственная система поддержки допинга

Президент России владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос «Советского спорта» по поводу допинга в стране.

- В России никогда не создавалась, и мы сделаем все, чтобы этого никогда не было, государственная система поддержки допинга.

У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать, и признавая это, делать все, чтобы избавиться от этой проблемы. Мы должны сотрудничать с МОК, с WADA и другими организациями. И мы будем это делать.

Следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга. Они доведут все это до логического завершения, - сказал Путин.

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