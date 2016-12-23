Стипе Плетикоса: Мои лучшие годы пришлись на время, которое я провел в «Спартаке»

Бывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса вспомнил о времени, проведенном в столичном клубе.



«Спартак» – это топ-клуб. Мои лучшие годы пришлись на время, которое я провел в этой команде. «Спартак» в бывших странах СССР – как «Реал» для Западной Европы. В «Спартаке» я провел прекрасное время», – цитируют Плетикосу Sportske Novosti.



Напомним, Плетикоса выступал за красно-белых с 2007 по 2011 год. На его счету 81 матч за и 100 пропущенных голов.