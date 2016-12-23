Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стипе Плетикоса: Мои лучшие годы пришлись на время, которое я провел в «Спартаке»

Источник:  Sportske.netКомментарии

Бывший голкипер московского «Спартака»  Стипе Плетикоса вспомнил о времени, проведенном в столичном клубе. 

«Спартак» – это топ-клуб. Мои лучшие годы пришлись на время, которое я провел в этой команде. «Спартак» в бывших странах СССР – как «Реал» для Западной Европы. В «Спартаке» я провел прекрасное время», – цитируют Плетикосу Sportske Novosti.

Напомним, Плетикоса выступал за красно-белых с 2007 по 2011 год. На его счету 81 матч за и 100 пропущенных голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак»? «Зенит»? Сборная? Кого заклюет огненный петух«Спартак»? «Зенит»? Сборная? Кого заклюет огненный петухЮрий Цыбанев – о футбольных странностях Года Обезьяны и опасностях года 2017-го.«Спартак» в миниатюре. Красно-белые игроки - одни из самых низкорослых в России«Спартак» в миниатюре. Красно-белые игроки - одни из самых низкорослых в РоссииШвейцарская исследовательская группа опубликовала интересную статистику европейских футбольных клубов.Агент Эменике приедет в Москву для переговоров со «Спартаком»Эрден Коньяр, агент нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике 25 декабря прилетит в Москву для переговоров с московским «Спартаком».«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Эстудиантеса» Аскасибара«Спартак» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибару, сообщает footballscouting.it.Денис Глушаков: Мы серьезно готовимся к Кубку конфедерацийПолузащитник сборной России Денис Глушаков принял участие в представлении поезда метро, раскрашенному в цветка Кубка конфедераций.Максим Калиниченко: Если «Спартак» станет чемпионом, победу отметит полмираМаксим Калиниченко: Если «Спартак» станет чемпионом, победу отметит полмираЭкс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал большое интервью «Советскому спорту».Каррера сделает ставку на Кутепова и Маурисио в центре обороны «Спартака»Главной трансферной целью «Спартака» во время зимнего трансферного окна будет поиск центрального защитника, сообщил «Известиям» источник в московском клубе.Максим Калиниченко: Дзюба, будь мужиком – скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал интервью «Советскому спорту», в котором, в частности, высказался о бывшем нападающем команды Артеме Дзюбе, который часто забивает в ворота красно-белых.Денис Глушаков: Возвращение Комбарова? Это «утка», которой мы были удивленыПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном возвращении в состав красно-белых защитника «Томи» Кирилла Комбарова.К + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезонаК + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезона«Советский спорт» вспоминает самые резонансные события, произошедшие в первой части нынешнего сезона.Андрей Червиченко: С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футболБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, как изменится игра ЦСКА с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко.Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак»Защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак», сообщает «Спортдиалог».«Спартак» предлагал Манджукичу зарплату 6 млн евро в годПриобретение нападающего «Ювентуса» Марио Манджукич было главным приоритетом «Спартака» в предстоящее трансферное окно, однако хорват не захотел ехать в Россию, сообщает Calciomercato.Гаджи Гаджиев: Перед матчем со «Спартаком» все решил разговор с СелиховымГаджи Гаджиев: Перед матчем со «Спартаком» все решил разговор с СелиховымИнтервью корреспонденту «Советского спорта» дал главный тренер одной из самых неуступчивых команд лиги – «Амкара».Мурат Якин возглавил швейцарский «Шаффхаузен»Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил швейцарскую команду «Шаффхаузен», которая выступает во втором по силе дивизионе страны.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» с Новосельцевым, а в среду станет игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Агент: Мельгарехо останется в «Спартаке»Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо останется в клубе, переговоры о его аренде или продаже не ведутся, сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Хуан Апплеярд.Денис Глушаков: Друзья, желаю вам огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своей жизненной позиции.Президент «Амкара»: Ведем переговоры со «Спартаком» по Джикии. Как сумма устроит – будем расставатьсяПрезидент «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» о переходе в стан красно-белых защитника Георгия Джикии.Ромуло и «Фламенго»: контракт на три года и зарплата 70 тысяч евро в месяц?Ромуло и «Фламенго»: контракт на три года и зарплата 70 тысяч евро в месяц?«Советский спорт» рассказывает, перейдет ли полузащитник «Спартака» Ромуло во «Фламенго» уже зимой.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Стипе Плетикоса
Стипе Плетикосавсе новости