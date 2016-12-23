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Владимир Путин: Карякин достойно представлял Россию в матче за шахматную корону

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высказал свое мнение по поводу развития шахмат в России.

- Безусловно, мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы знаем выдающихся шахматистов России. Мы гордимся нашими шахматистами и нашей шахматной школой. Вы знаете, что мы специально создали шахматное отделение в центре образования и развития «Сириус» в Сочи для одаренных детей. 

Что касается Карякина, то он действительно играл здорово! Просто молодец! Карлсен - выдающийся гроссмейстер, но наш шахматист достойно представлял Россию. Я уверен, его победы еще впереди, - сказал Путин.  

Напомним, Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был – 6:6. На тай-брейке из четырех партий норвежец добился победы – 3:1. 

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