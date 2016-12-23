Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени

Россия не будет проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Сообщается, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вернула FIS этап, который должен был состояться в Тюмени. Также ФЛГР выразила намерение решительно бороться с допингом и приверженность идеалам чистого спорта. Этап должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года.

Напомним, шесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов.

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи (Россия). Их имена не указаны. Окончательное решение будет принято после расследования. Против них открыты дисциплинарные дела.