Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени
Россия не будет проводить этап
Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Сообщается, что
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вернула FIS этап, который должен был состояться в
Тюмени. Также ФЛГР выразила намерение решительно
бороться с допингом и приверженность идеалам чистого спорта. Этап должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года.
Напомним, шесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным
гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов.
Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014
в Сочи (Россия). Их имена не указаны. Окончательное решение будет принято после
расследования. Против них открыты дисциплинарные дела.