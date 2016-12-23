«Эвертон» и «Юнайтед» завершили переговоры по трансферу Шнайдерлина

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин покинет команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sun.



По информации источника, в услугах игрока «красных дьяволов» заинтересован наставник «Эвертона» Рональд Куман. Отмечается, что мерсисайдский клуб завершил переговоры с «Юнайтед» по трансферу футболиста. Ранее сообщалось, что «ириски» готовы выложить за полузащитника 20 млн фунтов, а в его услугах также был заинтересован «Вест Бромвич».



В нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «МанЮнайтед» рассчитан до 2019 года.