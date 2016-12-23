Team SoloMid расторгла контракт с игроком после из-за открытого письма к PEA

Американская организация Team SoloMid расторгла контракт с капитаном команды по CS:GO Шоном «sgares» Гейрсом из-за открытого письма в адрес PEA.



Представители организации обвинили Гейрса в том, что он заставил своих товарищей по команде подписать этого письмо, нанес урон репутации бренда и не обсудил эту ситуацию с организацией.



Team SoloMid предложила игроку покинул организацию и в конечном итоге Гейрс покинул состав команды по CS:GO. Остальные игроки коллектива подтвердили, что знали содержание этого письма и поставили подписи добровольно.



Напомним, что ранее игроки американских команд по CS:GO написали открытое письмо от имени игроков команд Cloud9, Counter Logic Gaming, Immortals, Team Liquid и Team SoloMid, в котором высказали свое недовольство решением PEA о запрете выступления американских команд в ESL Pro League.



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