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Логинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» В Ижевске проходит этап Кубка России по биатлону (Ижевская винтовка). В мужской индивидуальной гонке победу одержал Александр Логинов.

Шопин стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке IBU‍, Логинов, отбывший дисквалификацию, – четвертый Россиянин Александр Логинов занял четвертое место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Эта гонка стала первым международным стартом для биатлониста после дисквалификации.

Александр Касперович: Планируем привлечь на летний ЧМ-2017 биатлонистов из главной сборной Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира по летнему биатлону в эстонском Отепя.

Клячин завоевал серебро в пасьюте на летнем чемпионате мира по биатлону Россиянин Сергей Клячин завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в эстонском Отепя.

Игорь Захаркин: Не знаю, насколько серьезна травма Логинова. Есть другие, которые меня больше беспокоят Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказался о травме защитника Александра Логинова, который пропустил матч с минским «Динамо» (4:3).

Александр Тихонов: для Логинова мой телефон работает круглые сутки Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Без лимита. 5 причин, почему за российский биатлон все еще стыдно Всемирная антидопинговое агентство дисквалифицировала трех призеров и победителей этапов Кубков по биатлону из России на 17 лет. Старых получила 2 года, Логинов — 3, Юрьева — 12. Срок мог быть и меньше, если бы наш биатлон не вел себя странно и стыдно.

Павел Ростовцев: Логинов, если захочет, сможет вернуться после дисквалификации Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что российский биатлонист Александр Логинов имеет шансы на то, чтобы вернуться в большой спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Дмитрий Ярошенко: Логинов должен вернуться и отобраться на Олимпиаду-2018 Чемпион мира и Европы Дмитрий Ярошенко считает, что российский биатлонист Александр Логинов должен вернуться в спорт по окончании срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и отобраться на Олимпийские игры-2018.

Сергей Чепиков: Допинг стал клеймом российских биатлонистов Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков считает, что допинг стал серьезной проблемой российского биатлона, под ударом репутация национальной команды.

СБР не собирается оспаривать дисквалификацию российских биатлонистов СБР не собирается оспаривать дисквалификацию российских биатлонистов

Анатолий Алябьев: Логинов хороший парень, но дыма без огня не бывает Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал дисквалификацию российского биатлониста Александра Логинова на два года за употребление допинга.

Александр Кравцов: Союз биатлонистов России не собирается оспаривать решение антидопингового комитета IBU Антидопинговый комитет Международного союза биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов России (СБР) о решении по итогам заседания, которое касалось дел российских биатлонистов Александра Логинова, Ирины Старых и Екатерины Юрьевой.

Логинов дисквалифицирован за допинг до 25 ноября 2016 года Российский биатлонист Александр Логинов дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Решение об этом в пятницу обнародовал Международный союз биатлонистов.

Александр Тихонов: IBU скоро примет решение по Логинову Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил надежду, что Александр Логинов, попавшийся на допинге, сможет вернуться в спорт после очередного заседания международной федерации биатлона.

Сергей Клячин: Перед стартом ко мне подошел Малышко и пожелал завоевать золото Российский биатлонист Сергей Клячин поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате России. Напомним, что он занял первое место.

Клячин выиграл золото в гонке преследования на чемпионате России Сергей Клячин, представляющий Пермский край, победил в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени.

«Могу махнуть водки». Президент IBU рассказал о допинге и показал, как не спутать Юрлову с Юрьевой Президент международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг пообщался с Sovsport.ru в последний день чемпионата мира в Контиолахти.

Клячин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе Представитель Пермского края Сергей Клячин одержал победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка России в Уфа.