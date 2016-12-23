Логинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке».
На втором месте расположился Тимур Махамбетов, а тройку призеров замкнул Сергей Клячин.
Кубок России. Третий этап
«Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 55.57,6 (0).
2. Тимур Махамбетов (Красноярский край) – +2.52,2 (1).
3. Сергей Клячин (Пермский край) – +3.32,2 (1).
4. Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область) – + 3.43,9 (5).
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