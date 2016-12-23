Логинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
В Ижевске проходит этап Кубка
России по биатлону (Ижевская винтовка). В мужской индивидуальной гонке победу
одержал Александр Логинов.
Победитель показал результат 55.57,6 при нуле промахов. В тройку лучших
попали также Тимур Махабетов и Сергей Клячин.
Биатлон. Кубок
России
Ижевск
«Ижевская
винтовка»
Мужчины
Индивидуальная
гонка
20 км
1. Александр Логинов (Тюменская обл.) 55.57,6 (0)
2. Тимур Махамбетов (Красноярский край) + 2.52,2 (1)
3. Сергей Клячин (Пермский край) + 3.32,2 (1)
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