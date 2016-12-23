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Логинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Ижевске проходит этап Кубка России по биатлону (Ижевская винтовка). В мужской индивидуальной гонке победу одержал Александр Логинов.

Победитель показал результат 55.57,6 при нуле промахов. В тройку лучших попали также Тимур Махабетов и Сергей Клячин.

Биатлон. Кубок России

Ижевск

«Ижевская винтовка»

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Александр Логинов (Тюменская обл.) 55.57,6 (0)

2. Тимур Махамбетов (Красноярский край) + 2.52,2 (1)

3. Сергей Клячин (Пермский край) + 3.32,2 (1)

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