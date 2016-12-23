Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате России, Сотскова – вторая, Загитова – третья
В Челябинске проходит чемпионат
России по фигурному катанию. Первое место после короткой программы в женском
одиночном катании лидирует Евгения Медведева.
Лидер набрала 80,08 балла. Второй
идет Мария Сотскова – 74,39 балла. На третьем месте Алина Загитова – 73,45
балла.
Фигурное
катание. Чемпионат России
Женщины.
Короткая программа
2. Мария Сотскова (Москва) 74,39
3. Алина Загитова (Москва) 74,26
4. Анна Погорилая (Москва) 73,45
5. Елена Радионова (Москва) 70,19
6. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) 69,17.
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