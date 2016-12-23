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Александр Бубнов: «Спартаку» нужен такой нападающий, как Азмун

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу того, какой нападающий нужен «Спартаку».

- Ответ простой - любой забивной нападающий. Как травмировался Зе Луиш, у «Спартака» сразу возникли проблемы в линии атаки. Да, иногда подменять его удавалось и Мельгарехо, и Попову, но все равно это не полноценная замена. Конечно, нужен такой нападающий, который был бы универсалом - мог бы сыграть по всему фронту атаки или ярко выраженного столба. При этом ключевым качеством должна быть реализация моментов. 

- Если говорить проще, то новичок «Спартака» должен быть похожим на…

- Сердара Азмуна из «Ростова». Человек бежит, обыгрывает, бьет с обеих ног и хорошо играет головой. Понятно, получить его практически невозможно, но по типажу хотелось бы видеть похожего игрока. Он сможет и сам завершать атаки, и сыграть в подогрыше в роли ассистента, - цитирует Бубнова Sportbox. 

Напомним, что «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.  

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