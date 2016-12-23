«Сибирь» объявила о переходе Меньшикова в «Авангард»
«Сибирь» и «Авангард» договорились о переходе в Омск защитника Виталия
Меньшикова. Об этом сообщает официальный сайт «Сибири».
В
этом сезоне Меньшиков в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 4 (1 + 3)
очка. Всего за новосибирскую команду хоккеист провел 106 матчей в
регулярных чемпионатах и 23 в розыгрыше Кубка Гагарина.
«Весной 2016 у Виталия закончился контракт с ХК «Сибирь», и он изъявил желание покинуть Новосибирск, хотя на тот момент являлся ограниченно свободным агентом. Мы рассматривали несколько вариантов развития ситуации, но приоритетным считали для себя подписание с Меньшиковым нового контракта. В результате долгих переговоров мы сумели подписать с Виталием контракт, однако, его желание покинуть клуб не пропало окончательно. Месяц назад Меньшиков снова обратился ко мне с просьбой об обмене. Держать в Клубе игрока, который категорически не хочет за него играть считаю неприемлемым.
Мы нашли наиболее выгодный для ХК «Сибирь»
вариант продажи Меньшикова. Мы говорим Виталию спасибо за время выступления в
составе нашей команды, а также за годы становления Виталия Меньшикова как
хоккеиста, когда мы совместными усилиями смогли сделать его таким, каким видим
сейчас», - сказал генеральный
менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.