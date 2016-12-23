Полузащитник «Эвертона»: Трансфер Депая на меня не влияет, в любом клубе идет борьба за место в основе

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон прокомментировал возможный трансфер в стан мерсисайдского клуба Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед», который выступает на его позиции.

«На меня это никак не влияет и я не обращаю внимания на все эти спекуляции, поскольку уже сталкивался с этим, когда «Эвертон» купил Боласи. В любом клубе футболисты борются за место в стартовом составе. В прошлом сезоне я выступал за «Тоттенхэм», где также идет серьезная борьба. Уверен в своих силах. Мне просто нужно выждать некоторое время, чтобы получить свой шанс», – приводит слова футболиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на Депая также претендует московский «Спартак», «Рома» и «Милан».

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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