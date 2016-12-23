Александр Кравцов: СБР пошел на определенные риски для того, чтобы восстановить статус-кво

Президент СБР Александр Кравцов прокомментировал решение организации отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

- Вы чувствуете разницу между забрали и отдали? Одно дело, когда тебя выпороли, другое - когда ты, понимая ситуацию, идешь на определенные риски для того, чтобы восстановить статус-кво. Это большая разница. И мы пошли, - цитирует Кравцова ТАСС.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.