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«Адмирал» дома обыграл «Югру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Адмирала».

В составе победителей отличились Максим Казаков, Дмитрий Саюстов, Владимир Ткачев и Павел Макаренко. У «Югры» гол в активе Евгения Лапенкова.

«Адмирал» набрал 61 очко и занимает седьмое место. У «Югры» 46 очков и 13-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Югра - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы:

Казаков (Земчёнок, Макаренко), 25:53 (1:0). Саюстов (Бартулис, Ткачёв), 26:37 (2:0). Ткачёв (Саюстов, Саболич), 28:24 (3:0). Лапенков (Алексеев), 48:41 (3:1). Макаренко (Бартулис, Земчёнок), 53:46 (4:1).

Место и дата

23 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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