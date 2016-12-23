«Адмирал» дома обыграл «Югру»
Матч регулярного чемпионата
КХЛ между «Адмиралом» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
4:1 в пользу «Адмирала».
В составе победителей
отличились Максим Казаков, Дмитрий Саюстов, Владимир Ткачев и Павел Макаренко.
У «Югры» гол в активе Евгения Лапенкова.
«Адмирал» набрал 61 очко и
занимает седьмое место. У «Югры» 46 очков и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Югра - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
Казаков (Земчёнок, Макаренко), 25:53 (1:0). Саюстов (Бартулис, Ткачёв), 26:37 (2:0). Ткачёв (Саюстов, Саболич), 28:24 (3:0). Лапенков (Алексеев), 48:41 (3:1). Макаренко (Бартулис, Земчёнок), 53:46 (4:1).
Место и дата
23 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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