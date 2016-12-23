Правительство РФ утвердило правила учета участников азартных игр

Как сообщает пресс-служба правительства России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил учета участников азартных игр букмекерскими конторами и тотализаторами.



«Организатор азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ведет учет участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные соревнования.



Учетные записи об участниках азартных игр должны включать ФИО игрока, данные документа, удостоверяющего его личность, дату внесения сведений, дату приема ставки и ее размер, наименование соревнования, размер выигрыша и дату его выплаты. Учетные записи, внесенные в базу данных, подлежат хранению не менее пяти лет со дня внесения.



Данные учета участников азартных игр должны предоставляться в ФНС «ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 30 дней по окончании отчетного года», – отмечается в документе.