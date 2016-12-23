Елизавета Туктамышева: Завтра решим, буду прыгать тройной аксель в произвольной или нет

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своей произвольной программе на чемпионате России.

- Программа, которую исполняла сегодня, тяжелее, но я в ней не вязну, как в классике, она меня подстегивает. Сегодня волновалась сильно за луц, на нем я в Загребе сделала ошибку.

Сейчас исполнение тройного акселя уже намного лучше, уже выполняю, но не так стабильно, чтобы ставить в программу. Можно рискнуть, завтра на тренировке решим вопрос, будем прыгать в произвольной программе или нет, - приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Шестой компонент. Кто поедет на чемпионаты Европы и мира?

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. После короткой программы лидирует Евгения Медведева, Туктамышева занимает шестое место.

Произвольная программа у женщин пройдет 24 декабря.