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Александр Карелин: Решение МОК – не против России, а против спорта как такового

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета проверить допинг-пробы российских спортсменов после Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов.

- Я плохо отношусь к решению МОК. Я считаю, что это тенденциозное, совершенно противоречащее процедуре и духу закона решение. Конъюнктурное, традиционно совершенно неспортивное, и тем более – не по антидопинговым причинам.

Я, к сожалению, не вижу целенаправленной политики против России – я вижу уже действие, которое направлено против здравого смысла. Против здравого смысла. Они же сами создают прецедент, который не заставит ждать последствий. И (принимают решения) по надуманным поводам. И это решение – не против России, а против спорта как такового, - цитирует Карелина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

В отношении этих спортсменов есть подозрения в манипуляции с допинг-пробами. Их пробы будут отправлены на дополнительный анализ в антидопинговую лабораторию в Лозанне. Они будут проверены не только на запрещенные препараты, но и на возможные манипуляции.    


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