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«Реал» сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком». Результаты жеребьевки Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании, по итогам которой стало известно, что за выход в четвертьфинал «Барселона» поспорит с «Атлетиком» из Бильбао.

Также стоит отметить, что нынешний лидер чемпионата мадридский «Реал» встретится с «Севильей».

Кубок Испани
1/8 финала

«Лас-Пальмас» – «Атлетико»,

«Алькоркон» – «Кордова»,

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»,

«Депортиво» – «Алавес»,

«Валенсия» – «Сельта»,

«Осасуна» – «Эйбар».

Напомним, первые матчи состоятся 4 января, а ответные пройдут через неделю.

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