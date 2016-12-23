«Реал» сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком». Результаты жеребьевки Кубка Испании
Сегодня, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании, по итогам которой стало известно, что за выход в четвертьфинал «Барселона» поспорит с «Атлетиком» из Бильбао.
Также стоит отметить, что нынешний лидер чемпионата мадридский «Реал» встретится с «Севильей».
Кубок Испани
1/8 финала
«Лас-Пальмас» – «Атлетико»,
«Алькоркон» – «Кордова»,
«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»,
«Депортиво» – «Алавес»,
«Валенсия» – «Сельта»,
«Осасуна» – «Эйбар».
Напомним, первые матчи состоятся 4 января, а ответные пройдут через неделю.
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