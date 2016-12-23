«Реал» сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком». Результаты жеребьевки Кубка Испании

Сегодня, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании, по итогам которой стало известно, что за выход в четвертьфинал «Барселона» поспорит с «Атлетиком» из Бильбао.



Также стоит отметить, что нынешний лидер чемпионата мадридский «Реал» встретится с «Севильей».



Кубок Испани

1/8 финала

«Лас-Пальмас» – «Атлетико»,



«Алькоркон» – «Кордова»,

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»,

«Депортиво» – «Алавес»,

«Валенсия» – «Сельта»,

«Осасуна» – «Эйбар».

Напомним, первые матчи состоятся 4 января, а ответные пройдут через неделю.